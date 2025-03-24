Малков: в Рязани нет одного источника загрязнения, который можно перекрыть

«У нас нет одного единственного волшебного источника загрязнения [воздуха], нет того волшебного краника, который закрыли и все стало хорошо. Надо работать с каждым предприятием, с каждым источником загрязнения…», — заявил губернатор. По его словам, в областном центре посты наблюдения фиксируют выбросы и отправляют данные в надзорные органы: Росприродназдор и Природоохранную прокуратуру. «Действовать можно только системно, постепенно, поэтапно», — заключил Малков.

Павел Малков заявил, что в Рязани нет одного источника загрязнения воздуха. Об этом губернатор сообщил 24 марта на отчете в облдуме.

«У нас нет одного единственного волшебного источника загрязнения [воздуха], нет того волшебного краника, который закрыли и все стало хорошо. Надо работать с каждым предприятием, с каждым источником загрязнения…», — заявил губернатор.

По его словам, в областном центре посты наблюдения фиксируют выбросы и отправляют данные в надзорные органы: Росприродназдор и Природоохранную прокуратуру.

«Действовать можно только системно, постепенно, поэтапно», — заключил Малков.