Аналитика ВТБ: жители ЦФО меньше всех тратят на спорт

В прошлом году более 40 млрд рублей было потрачено на спортивные товары, одежду и услуги спортивных клубов. По сравнению с 2023 годом траты увеличились на 34%. Спрос на спортивное питание также значительно увеличился. Такова статистика банка ВТБ.

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве — 5,6 тыс. рублей. Немного ниже средний чек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4 тыс. рублей), а также в Дальневосточном федеральном округе (3,3 тыс. рублей) и Северо-Кавказском федеральном округе (3,2 тыс. рублей). Самый низкий средний чек — в Центральном федеральном округе (2,2 тыс. рублей).

Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Пользователи банка в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд рублей, что на 37% больше, чем за 2023 год.

«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций — поэтому россияне готовы выделять все больше своего бюджета на спорт», — рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Значительный рост также показал сегмент спортивного питания — об этом свидетельствуют данные Первого ОФД. Так, спрос на протеиновые снеки с марта 2024 года по март 2025 года увеличился на 124%, на протеиновое печенье — на 27%, на спортивные напитки — на 20%. Протеиновые десерты и батончики также остаются в тренде: спрос на них вырос на 3,5% и 8% соответственно. Единственной категорией, где наблюдалось снижение, стал протеиновый шоколад, интерес к которому упал на 36%.

«Растущий интерес к спортивному питанию связан с увеличением числа людей, занимающихся фитнесом и спортом, а также с общей тенденцией к здоровому образу жизни и правильному питанию среди населения», — прокомментировал Алексей Петрин, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.