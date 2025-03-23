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Бастрыкин поручил завести дело из-за нарушения прав жильцов дома в Сапожке
Отмечается, что в многоквартирном доме 1972 года постройки из-за аварийного состояния крыши затапливаются жилые помещения. Это, как указано в публикации, приводит к разрушению потолков и возникновению замыканий электропроводки. Уточняется, что обращения жильцов в управляющую компанию результатов не принесли. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в рабочем поселке Сапожок Рязанской области. Об этом 23 марта сообщил Информационный центр следкома в соцсетях.

Отмечается, что в многоквартирном доме 1972 года постройки из-за аварийного состояния крыши затапливаются жилые помещения. Это, как указано в публикации, приводит к разрушению потолков и возникновению замыканий электропроводки.

Уточняется, что обращения жильцов в управляющую компанию результатов не принесли.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.