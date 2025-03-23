Трамп: конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне

«Такие вещи могут привести к третьей мировой войне… Я думаю, что это в какой-то степени под контролем», — отметил Дональд Трамп. Он добавил, что имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. По мнению американского президента, «было бы здорово» остановить конфликт на Украине.

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick заявил, что конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне, но на данный момент ситуация «отчасти под контролем». Его слова передает RT в воскресенье, 23 марта.

«Такие вещи могут привести к третьей мировой войне… Я думаю, что это в какой-то степени под контролем», — отметил Дональд Трамп.

Он добавил, что имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. По мнению американского президента, «было бы здорово» остановить конфликт на Украине.