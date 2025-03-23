Рязанка стала участницей «Модного приговора»

Оксане 42 года. Она временно не работает. Уволилась полтора года назад, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом, которого не стало полгода назад. До этого трудилась в различных банках менеджером. На данный момент, как рассказали в шоу, девушка находится в поиске работы и отношений. Отмечается, что 12 лет сожительства с прошлым партнером так и не привели к официальному браку и рождению детей. Родным девушки не нравится, что в 42 года она «одевается как подросток»."Оксана перестала ходить по магазинам, стала экономить на себе и посвятила себя родителям. Она начала забирать старую одежду у своей племянницы", — говорится в сообщении. В конце программы девушка вышла в трех нарядах, которые ей подобрали стилисты шоу.

Рязанка Оксана Колупаева поучаствовала в шоу «Модный приговор» на Первом канале. Об этом сообщили в официальной группе программы в соцсетях.

Оксане 42 года. Она временно не работает. Уволилась полтора года назад, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом, которого не стало полгода назад. До этого трудилась в различных банках менеджером.

На данный момент, как рассказали в шоу, девушка находится в поиске работы и отношений. Отмечается, что 12 лет сожительства с прошлым партнером так и не привели к официальному браку и рождению детей.

Родным девушки не нравится, что в 42 года она «одевается как подросток».

«Оксана перестала ходить по магазинам, стала экономить на себе и посвятила себя родителям. Она начала забирать старую одежду у своей племянницы», — говорится в сообщении.

В конце программы девушка вышла в трех нарядах, которые ей подобрали стилисты шоу.

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке .

Фото: скриншот из выпуска шоу «Модный приговор»