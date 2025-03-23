Опубликован прогноз погоды на 24 марта в Рязанской области

В регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-восточный, до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -8, -3°С, днем — +9, +14°С.