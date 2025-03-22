В «Крокусе» открыли мемориал в память о жертвах теракта в годовщину трагедии

Отмечается, что стелу из темного мрамора с журавлями установили в Красногорске. Белые птицы стали символом памяти. Напомним, теракт в произошел вечером 22 марта 2024 года и унес жизни 145 человек, в том числе шестерых детей. Ранены были 551 человек.

В «Крокусе» открыли мемориал в память о жертвах теракта в годовщину трагедии. Об этом пишет Лента.RU.

Отмечается, что стелу из темного мрамора с журавлями установили в Красногорске. Белые птицы стали символом памяти.

Напомним, теракт в произошел вечером 22 марта 2024 года и унес жизни 145 человек, в том числе шестерых детей.

Ранены были 551 человек. Подробнее можно прочитать в сюжете.