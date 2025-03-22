Опубликован прогноз погоды на 23 марта в Рязанской области

Отмечается, что в воскресенье будет малооблачно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточной-четверти, 3-8 м/с.Температура воздуха по области ночью −10…−5°С, днем +4…+9°С.