В Санкт-Петербурге мать избила и задушила подушкой девятимесячную дочь

В Санкт-Петербурге мать избила и задушила подушкой девятимесячную дочь. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

23-летняя девушка вернулась после празднования своего дня рождения, девочка мешала ей спать. Тогда мать стала душить ребенка подушкой, после чего избила — следы от ударов были на голове, шее, туловище, руках и ногах. Малолетняя скончалась.

Женщина ушла из дома на два дня, оставив одного двухлетнего сына. Ее задержали. Убийца пыталась придумать версии произошедшего, но затем отказалась от своих слов.

Мать приговорили к 14 годам колонии.