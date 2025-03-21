В рязанском ТРЦ «Марко Молл» открылся обновленный магазин мужской одежды

В рязанском ТРЦ «Марко Молл» открылся магазин российского производителя мужской одежды HENDERSON. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

Новый магазин стал больше предыдущего в 3,5 раза — его площадь теперь составляет 520 квадратных метров.

В обновленном HENDERSON предлагают покупателям полный ассортимент продукции бренда: от классических деловых костюмов до спортивной одежды, а также эксклюзивные парфюмерные и косметические линии HENDERSON POUR HOMME и HENDERSON Smart Care.

Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами индивидуального пошива HENDERSON Su Misura и бесплатной подгонки одежды по фигуре.

Режим работы магазина: с 10:00 до 22:00.