В рязанском онкоцентре внедрили новый метод лечения кожных заболеваний

Речь идет о фотодинамической терапии."Метод основан на взаимодействии лекарственного препарата (фотосенсибилизатора), вводимого внутривенно, со светом заданной длины волны, производящимся лазерным аппаратом. В результате происходящих на микроскопическом уровне процессов происходит избирательное поражение опухолевой ткани, с более щадящим повреждением окружающих тканей", — рассказал главный врач медучреждения Алексей Григорьев. Терапия может быть использована для лечения базально-клеточного рака, плоскоклеточной карциномы in situ. Метод подходит при наличии большой площади поражения, когда применение стандартных протоколов затруднительно, при рецидивных процессах, синхронном множественном поражении.

В рязанском онкоцентре внедрили новый метод лечения кожных заболеваний. Об этом сообщается в соцсетях регионального минздрава.

Речь идет о фотодинамической терапии.

«Метод основан на взаимодействии лекарственного препарата (фотосенсибилизатора), вводимого внутривенно, со светом заданной длины волны, производящимся лазерным аппаратом. В результате происходящих на микроскопическом уровне процессов происходит избирательное поражение опухолевой ткани, с более щадящим повреждением окружающих тканей», — рассказал главный врач медучреждения Алексей Григорьев.

Терапия может быть использована для лечения базально-клеточного рака, плоскоклеточной карциномы in situ. Метод подходит при наличии большой площади поражения, когда применение стандартных протоколов затруднительно, при рецидивных процессах, синхронном множественном поражении.

Фото: группа регионального минздрава ВКонтакте.