В рязанском онкоцентре внедрили новый метод лечения кожных заболеваний. Об этом сообщается в соцсетях регионального минздрава.
Речь идет о фотодинамической терапии.
«Метод основан на взаимодействии лекарственного препарата (фотосенсибилизатора), вводимого внутривенно, со светом заданной длины волны, производящимся лазерным аппаратом. В результате происходящих на микроскопическом уровне процессов происходит избирательное поражение опухолевой ткани, с более щадящим повреждением окружающих тканей», — рассказал главный врач медучреждения Алексей Григорьев.
Терапия может быть использована для лечения базально-клеточного рака, плоскоклеточной карциномы in situ. Метод подходит при наличии большой площади поражения, когда применение стандартных протоколов затруднительно, при рецидивных процессах, синхронном множественном поражении.
Фото: группа регионального минздрава ВКонтакте.