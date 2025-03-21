В Рязанской области сгорел жилой дом

В деревне Хрущево Старожиловского района сгорел жилой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Информация о пожаре на улице 1-ая Полевая поступила 20 марта в 16:49. Загорелась мансарда.
На место происшествия прибыли два спецавтомобиля, а также члены добровольной пожарной дружины Ленинского сельского поселения и машина с бочкой.
«Из-за того что мансарда сначала горела с одной стороны, а потом с другой, для тушения потребовалось много воды.
И это стало проблемой, так как ближайший гидрант для запитки находился более чем в километре от очага возгорания, проехать к нему можно было только через железнодорожный переезд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения задействовали трактор с 11-тонной бочкой воды. В 17:40 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 22:35 полностью потушили пожар.
Его площадь составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Причину пожара и ущерб установят специалисты.