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В Рязанской области сгорел жилой дом
Информация о пожаре на улице 1-ая Полевая поступила 20 марта в 16:49.Загорелась мансарда. На место происшествия прибыли две спецмашины, а также члены добровольной пожарной дружины Ленинского сельского поселения. «Из-за того что мансарда сначала горела с одной стороны, а потом с другой, для тушения потребовалось много воды. И это стало проблемой, так как ближайший гидрант для запитки находился более чем в километре от очага возгорания, проехать к нему можно было только через железнодорожный переезд», — говорится в сообщении. Отмечается, что для тушения задействовали трактор с 11-тонной бочкой воды. В 17:40 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 22:35 полностью потушили пожар. Его площадь составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб установят специалисты.

В деревне Хрущево Старожиловского района сгорел жилой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Информация о пожаре на улице 1-ая Полевая поступила 20 марта в 16:49. Загорелась мансарда.

На место происшествия прибыли два спецавтомобиля, а также члены добровольной пожарной дружины Ленинского сельского поселения и машина с бочкой.

«Из-за того что мансарда сначала горела с одной стороны, а потом с другой, для тушения потребовалось много воды.

И это стало проблемой, так как ближайший гидрант для запитки находился более чем в километре от очага возгорания, проехать к нему можно было только через железнодорожный переезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения задействовали трактор с 11-тонной бочкой воды. В 17:40 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 22:35 полностью потушили пожар.

Его площадь составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причину пожара и ущерб установят специалисты.