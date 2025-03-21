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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 21 марта
В связи с ремонтными работами на водопроводе c 10:00 до 15:30 отключат холодную воду по адресам:2-я Новоселковская, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1;поселок Карцево с дома № 1 по дом № 109, с дома № 2 по дом № 110.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды в пятницу, 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 10:00 до 15:30 отключат холодную воду по адресам:

  • улица 2-я Новоселковская, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1;
  • поселок Карцево с дома № 1 по дом № 109, с дома № 2 по дом № 110.