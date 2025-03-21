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На Украине могут разрешить использовать огнестрельное оружие против митингующих
Отмечается, что соответствующий законопроект одобрил правоохранительный комитет Верховной рады. Речь идет о редакции закона № 10311. В тексте документа говорится, что сотрудники Нацгвардии могут «применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков — без надлежащего предупреждения об этом самих митингующих».В документе уточняется, что против протестующих можно будет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры. Помимо этого, нарушителей смогут «маркировать» краской в ходе беспорядков, а также использовать беспилотники для наблюдения. Инициативу рассмотрят во втором чтении на следующей неделе.

На Украине могут разрешить использовать огнестрельное оружие против митингующих. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Отмечается, что соответствующий законопроект одобрил правоохранительный комитет Верховной рады. Речь идет о редакции закона № 10311. В тексте документа говорится, что сотрудники Нацгвардии могут «применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков — без надлежащего предупреждения об этом самих митингующих».

В документе уточняется, что против протестующих можно будет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры. Помимо этого, нарушителей смогут «маркировать» краской в ходе беспорядков, а также использовать беспилотники для наблюдения.

Инициативу рассмотрят во втором чтении на следующей неделе.