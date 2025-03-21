На Украине могут разрешить использовать огнестрельное оружие против митингующих. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Отмечается, что соответствующий законопроект одобрил правоохранительный комитет Верховной рады. Речь идет о редакции закона № 10311. В тексте документа говорится, что сотрудники Нацгвардии могут «применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков — без надлежащего предупреждения об этом самих митингующих».
В документе уточняется, что против протестующих можно будет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры. Помимо этого, нарушителей смогут «маркировать» краской в ходе беспорядков, а также использовать беспилотники для наблюдения.
Инициативу рассмотрят во втором чтении на следующей неделе.