Мошенники обманули двоих рязанцев через мессенджеры

Отмечается, что житель Ряжска лишился 100 тысяч рублей, а женщина из Александро-Невского района перевела неизвестным почти 187 тысяч. Аферисты изобретают все новые легенды и способы получения средств. Специалисты напоминают, что не следует никому сообщать пароли и коды — PIN-код, CVV-код, коды, которые поступают в СМС или push-сообщениях.

Мошенники обманули двоих рязанцев через мессенджеры. Об этом сообщает пресс-служба регионального отеделния Банка России.

Отмечается, что житель Ряжска лишился 100 тысяч рублей, а женщина из Александро-Невского района перевела неизвестным почти 187 тысяч.

Аферисты изобретают все новые легенды и способы получения средств.

Специалисты напоминают, что не следует никому сообщать пароли и коды — PIN-код, CVV-код, коды, которые поступают в СМС или push-сообщениях.