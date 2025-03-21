Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку из-за провалов в диалоге с Трампом
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский должен уйти с поста из-за неспособности установить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. Дубинский отметил, что у Дональда Трампа диалог с президентом России Владимиром Путиным складывается, а с Зеленским — нет."Все это говорит о том, что Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд «Трамп» его просто переедет", — приводятся слова Дубинского. Он также уточнил, что американский лидер «проявляет пренебрежение к Зеленскому», в то время как к Путину у него больше уважения. Кроме того, Дубинский заявил, что если бы лидер киевского режима обладал «государственным мышлением», он уже давно инициировал бы переговоры с Вашингтоном для завершения конфликта на Украине.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский должен уйти с поста из-за неспособности установить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило LIFE.
Дубинский отметил, что у Дональда Трампа диалог с президентом России Владимиром Путиным складывается, а с Зеленским — нет.
«Все это говорит о том, что Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд „Трамп“ его просто переедет», — приводятся слова Дубинского.
Он также уточнил, что американский лидер «проявляет пренебрежение к Зеленскому», в то время как к Путину у него больше уважения.
Кроме того, Дубинский заявил, что если бы лидер киевского режима обладал «государственным мышлением», он уже давно инициировал бы переговоры с Вашингтоном для завершения конфликта на Украине.
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