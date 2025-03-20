Власти Рязанской области проголосовали за умерщвление бездомных животных

Отмечается, что Госдума отложила рассмотрение законопроекта, дающего регионам право усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания в приюте. По данным портала, документ получил поддержку со стороны исполнительной или законодательной власти в 59 субъектах России, а в ряде случаев — сразу обеих. По два положительных отзыва пришло из Якутии и Удмуртии, Забайкальского и Ставропольского краев, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, Луганской Народной Республики, а также из 14 областей — Амурской, Астраханской, Запорожской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Челябинской.