В Рязани на улице Вокзальной изменят расположение знаков, запрещающих парковку

Стало известно, что дорожные знаки, которые сейчас находятся у поворота с Первомайского проспекта в сторону вокзала Рязань-1, скоро переместят «чуть дальше». И.о. начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Дмитрий Наумов также отметил, что согласно новому проекту организации дорожного движения, на участке знаков, запрещающих парковку, не будет.

В Рязани на улице Вокзальной изменят расположение знаков, запрещающих парковку. Об этом сообщил и.о. начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Дмитрий Наумов на комитете ЖКХ гордумы.

Стало известно, что дорожные знаки, которые сейчас находятся у поворота с Первомайского проспекта в сторону вокзала Рязань-1, скоро переместят «чуть дальше». Наумов также отметил, что согласно новому проекту организации дорожного движения, на участке знаков, запрещающих парковку, не будет.