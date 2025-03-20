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В России предложили поднять возраст молодежи
По словам председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова, в эту категорию должны входить люди до 40 лет. Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев считает, что делать этого не следует, поскольку важнее до конца проработать меры поддержки молодых людей до 35 лет.

В России предложили поднять возраст молодежи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова.

По его словам, в эту категорию должны входить люди до 40 лет.

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев считает, что делать этого не следует, поскольку важнее до конца проработать меры поддержки молодых людей до 35 лет.