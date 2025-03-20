Террористы из «Крокуса» рассматривали другие площадки для совершения преступления

Отмечается, что исполнители хотели атаковать Красную площадь, московскую синагогу и торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача»."В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку", — отметил он.

Террористы из «Крокуса» рассматривали другие площадки для совершения преступления. Об этом пишет LIFE со ссылкой на адвоката обвиняемого Далерджона Мирзоева Олега Власова.

Отмечается, что исполнители хотели атаковать Красную площадь, московскую синагогу и торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача».

«В самом „Крокусе“ они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — отметил он.

Подробности трагедии можно прочитать в сюжете.