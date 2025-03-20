Соцсеть ВКонтакте упростит верификацию аккаунтов и сообществ

Отмечается, что получение синей галочки станет легче. Подать заявку на нее смогут не только владелец паблика, но и его официальный представитель. Также подтверждения станет доступно для страниц с аудиторией от пяти тысяч подписчиков и публикующие минимум одну единицу контента за 30 дней."Следующим шагом «ВКонтакте» планирует расширить продуктовую ценность верификации, например учитывать ее наличие в работе алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске", — уточнили представители соцсети.

Соцсеть ВКонтакте упростит верификацию аккаунтов и сообществ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Отмечается, что получение синей галочки станет легче. Подать заявку на нее смогут не только владелец паблика, но и его официальный представитель.

Также подтверждения станет доступно для страниц с аудиторией от пяти тысяч подписчиков и публикующие минимум одну единицу контента за 30 дней.

«Следующим шагом „ВКонтакте“ планирует расширить продуктовую ценность верификации, например учитывать ее наличие в работе алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске», — уточнили представители соцсети.