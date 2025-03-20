Скончался российский сценарист, поэт и актер Вадим Жук

Ему было 78 лет. Он писал сценарии к анимационным фильмам, был одним из сценаристов полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Жук также написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим. Снялся в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко: «Звезда пленительного счастья», «Поп», «Сирано де Бержерак».

Скончался российский сценарист, поэт и актер Вадим Жук. Об этом пишет РБК со ссылкой на его жену Марину Курчевскую.

Ему было 78 лет.

Он писал сценарии к анимационным фильмам, был одним из сценаристов полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Жук также написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим.

Снялся в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко: «Звезда пленительного счастья», «Поп», «Сирано де Бержерак».

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press