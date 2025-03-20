Рязанских школьников из малообеспеченных семей бесплатно подготовят к ЕГЭ
Мера также предусмотрена для старшеклассников из многодетных семей. Занятия с репетитором в рамках проекта «Ключи» будут проходить на базе Николо-Ямского храма Рязани два раза в неделю по полтора часа. Детям предоставят ноутбуки для обучения. Необходима регистрация.
Рязанских школьников из малообеспеченных семей бесплатно подготовят к ЕГЭ. Об этом сообщается в соцсетях Рязанской епархии.
Мера также предусмотрена для старшеклассников из многодетных семей. Занятия с репетитором в рамках проекта «Ключи» будут проходить на базе Николо-Ямского храма Рязани два раза в неделю по полтора часа. Детям предоставят ноутбуки для обучения.
Необходима регистрация.