Рязанских школьников из малообеспеченных семей бесплатно подготовят к ЕГЭ

Мера также предусмотрена для старшеклассников из многодетных семей. Занятия с репетитором в рамках проекта «Ключи» будут проходить на базе Николо-Ямского храма Рязани два раза в неделю по полтора часа. Детям предоставят ноутбуки для обучения. Необходима регистрация.