Рязанцев предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении к концу недели

Отмечается, что в субботу, 22 марта, атмосферное давление подрастет до 764 мм рт. ст., а достигнет своего максимума в середине воскресного дня, составив 767 мм рт. ст., что на 17-19 единиц выше нормы, после чего будет постепенно понижаться.