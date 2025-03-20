Российскую модель с переломами рук, ног и позвоночника нашли на дороге в Дубае

Российскую модель с переломами рук, ног и позвоночника нашли на дороге в Дубае. Об этом пишет SHOT.

Отмечается, что девушка не выходила на связь с родными 8 дней.

По данным канала, 9 марта Мария Ковальчук отправилась на вечеринку к местным шейхам. На следующий день девушка позвонила маме и рассказала, что ее пригласили в отель.

Найти ее удалось лишь 19 марта — девушка лежала на обочине дороги. У нее сломаны руки, ноги, а также позвоночник. Сейчас она в критическом состоянии в больнице. Ей сделали четыре операции. Мария не может двигаться и только шевелит губами.

Родные опасаются, что она могла попасть в сексуальное рабство.