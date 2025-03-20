Пьяный рязанец угрожал зарезать жену

В полицию обратилась 45-летняя женщина. Супруги выпивали вместе, в какой-то момент возникла ссора и 43-летний мужчина стал угрожать жизни рязанки. Потерпевшая испугалась и убежала из квартиры, дебошир скрылся с места. Полиция нашла и задержала гражданина. Его доставили в отдел. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы.

Пьяный рязанец угрожал зарезать жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя женщина. Супруги выпивали вместе, в какой-то момент возникла ссора и 43-летний мужчина стал угрожать жизни рязанки. Потерпевшая испугалась и убежала из квартиры, дебошир скрылся с места.

Полиция нашла и задержала гражданина. Его доставили в отдел.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы.