Пьяный рязанец угрожал зарезать жену
В полицию обратилась 45-летняя женщина. Супруги выпивали вместе, в какой-то момент возникла ссора и 43-летний мужчина стал угрожать жизни рязанки. Потерпевшая испугалась и убежала из квартиры, дебошир скрылся с места. Полиция нашла и задержала гражданина. Его доставили в отдел. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы.
Пьяный рязанец угрожал зарезать жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 45-летняя женщина. Супруги выпивали вместе, в какой-то момент возникла ссора и 43-летний мужчина стал угрожать жизни рязанки. Потерпевшая испугалась и убежала из квартиры, дебошир скрылся с места.
Полиция нашла и задержала гражданина. Его доставили в отдел.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы.