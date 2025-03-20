Опубликован прогноз погоды на 21 марта в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -7, -2°С, днем — +6, +11°С.