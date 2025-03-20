Минобороны Украины пыталось привлечь молодежь в ВСУ с помощью чизбургеров

Ведомство в соцсети TikTok разместило видео с подсчетом количества бургеров, которые можно приобрести на контрактную выплату. «Сколько чизбургеров можно купить на 1 млн гривен (чуть больше $24 тыс. — ред.)? Один чизбургер стоит 64 гривны (около $1,5. — ред.). Можно купить 16 525 чизбургеров», — говорится в материале. Молодым людям предлагается заработать эти деньги благодаря особому контракту с Вооруженными силами Украины для граждан от 18 до 24 лет.

Минобороны Украины пыталось привлечь молодежь в ВСУ с помощью чизбургеров. Об этом пишут «Известия».

Ведомство в соцсети TikTok разместило видео с подсчетом количества бургеров, которые можно приобрести на контрактную выплату.

«Сколько чизбургеров можно купить на 1 млн гривен (чуть больше $24 тыс. — ред.)? Один чизбургер стоит 64 гривны (около $1,5. — ред.). Можно купить 16 525 чизбургеров», — говорится в материале.

Молодым людям предлагается заработать эти деньги благодаря особому контракту с Вооруженными силами Украины для граждан от 18 до 24 лет.