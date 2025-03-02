«Ъ»: рязанский подрывник Руслан Сидики* полностью признал вину

Главное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). По данным следствия, он подорвал железнодорожные пути под Рязанью.

Главное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении Руслана Сидики*, которого обвиняют в подрыве железнодорожных путей под Рязанью. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Сидики* вменяются в вину сразу несколько статей УК РФ — теракт, незаконный оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывных устройств и покушения на эти виды преступлений, прохождение обучения террористической деятельности.

По данным СКР, 11 ноября 2023 года около половины девятого утра 35-летний Руслан Сидики* подорвал самодельное взрывное устройство на 190-м километре железнодорожного пути между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области.

В результате было повреждено 300 метров железнодорожного полотна, на месте взрыва образовалась воронка, а 19 первых вагонов товарного состава № 2018 сошли с рельсов. Пострадал машинист. В поезде перевозили удобрения. В РЖД оценили ущерб в 30 миллионов рублей.

Как указано в публикации, на месте подрыва следователи и криминалисты нашли части от аккумуляторных батарей, схемы самого взрывного устройства.

Мужчину задержали в декабре 2023 года в его квартире в Рязани.

На допросе в СКР он сообщил, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего он прошел диверсионную подготовку в латвийском городе Екабпилсе и весной 2023 года вернулся в Рязань.

О попытке атаковать военный аэродром Дягилево фигурант сообщил сам на очередном допросе. Как следует из его показаний, 20 июля по заданию ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, снарядил ими четыре квадрокоптера и запустил их в сторону аэродрома.

Свою вину Сидики*, по данным СКР, в ходе расследования полностью признал, заявив, что действовал из «идейных соображений».

2 декабря 2023 года Дорогомиловский суд столицы поместил мужчину под арест.

После утверждения обвинительного заключения военной прокуратурой материалы дела направят для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

На данный момент, как пишет «Ъ», обвиняемый заканчивает ознакомление с материалами дела.

Адвокат обвиняемого Игорь Поповский сообщил газете, что позиция его подзащитного на данный момент изменилась. В частности, он отрицает, что получил за границей специальную подготовку перед совершением преступлений, но признает вину в устройстве подрывов.

Игорь Поповский также утверждает, что его клиент якобы подвергался пыткам, в связи с чем защитой была направлена жалоба в рязанское управление СКР.

«Он действовал из идейных соображений, не рассчитывая на денежное вознаграждение. Также он не уверен, что контактировал именно с ГУР Украины», — рассказал адвокат «Ъ».

Ранее стало известно, что суд продлил арест Руслану Сидики* до 24 апреля. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов