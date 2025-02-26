Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест

По словам адвоката Поповского, сейчас Сидики" знакомится с материалами уголовного дела. К концу апреля дело должны передать во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

Суд продлил арест Руслану Сидики* до 24 апреля, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево.

По словам Поповского, сейчас он знакомится с материалами уголовного дела. К концу апреля дело должны передать во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.