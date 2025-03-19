ВСУ атаковали нефтепровод в Краснодарском крае для срыва мирных инициатив Трампа

Отмечается, что поврежденный объект обеспечивает перевалку нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума. На месте возник пожар на площади в 1700 квадратных метров. По данным ведомства, это специально подготовленная провокация.

ВСУ атаковали нефтепровод в Краснодарском крае для срыва мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что поврежденный объект обеспечивает перевалку нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

На месте возник пожар на площади в 1700 квадратных метров.

По данным ведомства, это специально подготовленная провокация.