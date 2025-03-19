При пожаре в постройке в Рязанской области погибли животные
ЧП произошло в среду, 19 марта, в селе Напольное Сараевского района. Местные жители до приезда пожарных начали тушить огонь. Установили на гидрант колонку и подключили к нему рукав со стволом. После спасатели взяли под контроль ситуацию. При пожаре погибли бык и козы. Причины трагедии устанавливаются.
В Рязанской области сгорела постройка с животными. Об этом пишет ИД «Пресса».
ЧП произошло в среду, 19 марта, в селе Напольное Сараевского района.
Местные жители до приезда пожарных начали тушить огонь. Установили на гидрант колонку и подключили к нему рукав со стволом.
После спасатели взяли под контроль ситуацию.
При пожаре погибли бык и козы.
Причины трагедии устанавливаются.