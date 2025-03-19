Прокуратура помогла рязанскому инвалиду получить лекарства

Установлено, что в связи с имеющимся заболеванием житель Рязанского района имеет право на получение льготного медикамента. Однако он не смог его получать из-за отсутствия препарата в аптеках. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального минздрава обеспечить местного жителя лекарственным препаратом и выплатить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу рязанца 25 тысяч рублей.

Прокуратура помогла рязанскому инвалиду получить лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в связи с имеющимся заболеванием житель Рязанского района имеет право на получение льготного медикамента. Однако он не смог его получать из-за отсутствия препарата в аптеках.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального минздрава обеспечить местного жителя лекарственным препаратом и выплатить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу рязанца 25 тысяч рублей.