Две жительницы Михайлова обокрали пенсионерку под предлогом снятия порчи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратилась 76-летняя женщина и сообщила, что из дома пропали золотые украшения — кольца, серьги и старинные золотые карманные часы.
По словам заявительницы, она встретила на улице двух незнакомок, которые предложили снять с нее порчу. Аферистки попали в дом жертвы и попросили дать им ювелирные изделия для проведения «магических» действий, после чего обещали вернуть имущество. Получив желаемое, женщины пропали.
По описанию внешности оперативники узнали двух гражданок 39 и 56 лет, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей.
Полицейские предположили, что аферистки вернутся, чтобы забрать оставшиеся ценные вещи и установили наблюдение за квартирой пенсионерки. Вскоре похитительниц удалось задержать. У них изъяли часы, остальные украшения женщины успели сбыть.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Фигуранткам грозит до пяти лет лишения свободы.