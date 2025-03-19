Две жительницы Михайлова обокрали пенсионерку под предлогом снятия порчи

В полицию обратилась 76-летняя женщина и сообщила, что из дома пропали золотые украшения — кольца, серьги и старинные золотые карманные часы. По словам заявительницы, она встретила на улице двух незнакомок, которые предложили снять с нее порчу. Аферистки попали в дом жертвы и попросили дать им ювелирные изделия для проведения «магических» действий, после чего обещали вернуть имущество. Получив желаемое, женщины пропали. По описанию внешности оперативники узнали двух гражданок 39 и 56 лет, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. Полицейские предположили, что аферистки вернутся, чтобы забрать оставшиеся ценные вещи и установили наблюдение за квартирой пенсионерки. Вскоре похитительниц удалось задержать. У них изъяли часы, остальные украшения женщины успели сбыть. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Фигуранткам грозит до пяти лет лишения свободы.

Две жительницы Михайлова обокрали пенсионерку под предлогом снятия порчи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась 76-летняя женщина и сообщила, что из дома пропали золотые украшения — кольца, серьги и старинные золотые карманные часы.

По словам заявительницы, она встретила на улице двух незнакомок, которые предложили снять с нее порчу. Аферистки попали в дом жертвы и попросили дать им ювелирные изделия для проведения «магических» действий, после чего обещали вернуть имущество. Получив желаемое, женщины пропали.

По описанию внешности оперативники узнали двух гражданок 39 и 56 лет, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей.

Полицейские предположили, что аферистки вернутся, чтобы забрать оставшиеся ценные вещи и установили наблюдение за квартирой пенсионерки. Вскоре похитительниц удалось задержать. У них изъяли часы, остальные украшения женщины успели сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Фигуранткам грозит до пяти лет лишения свободы.