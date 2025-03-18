В Спасском районе в результате ДТП опрокинулся лесовоз

Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местный ОГИБДД. Авария произошла днем 17 марта в селе Городец в районе поворота на улице Центральной. За рулем тягача находился мужчина 1971 года рождения. По предварительной информации, водитель неправильно выбрал скорость движения. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

В Спасском районе в результате ДТП опрокинулся лесовоз. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местный ОГИБДД.

Авария произошла днем 17 марта в селе Городец в районе поворота на улице Центральной. За рулем тягача находился мужчина 1971 года рождения.

По предварительной информации, водитель неправильно выбрал скорость движения. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Фото ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району.