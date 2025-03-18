В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку

Отмечается, что в Троицком сельском поселении на участке в деревне Ясаково обнаружили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Прокурор района внес представление главе администрации поселения. Свалку убрали.