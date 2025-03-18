В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку
Отмечается, что в Троицком сельском поселении на участке в деревне Ясаково обнаружили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Прокурор района внес представление главе администрации поселения. Свалку убрали.
В Троицком сельском поселении Спасского района ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что на участке в деревне Ясаково обнаружили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.
Прокурор района внес представление главе администрации поселения. Свалку убрали.
Фото: прокуратура Рязанской области