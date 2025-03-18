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В Подмосковье 10-летняя девочка умерла после двухнедельного кашля

В Подмосковье 10-летняя девочка умерла после двухнедельного кашля. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, третьеклассница жаловалась на больное горло и кашель, мать перестала водить девочку в школу и оставила дома на неделю. В тот же период в школе заболели еще трое учеников.

Школьница не выздоравливала, у нее сохранялся сильный кашель и боль в горле, но температуры не было. Врач не проверил легкие ребенка, поставил диагноз ОРВИ и оставил на больничном.

Девочку оставили у бабушки на выходные. Ей становилось все хуже, не откашливалась мокрота. В один из приступов школьница стала задыхаться, приехала мать и вызвала скорую, но ребенок скончался до прибытия врачей. Предварительно, она подавилась мокротой.

По информации «SHOT», жалобы на непроходящий кашель поступают от родителей с начала марта. Возраст пациентов — от 2 до 12-13 лет.