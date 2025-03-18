В Госдуме высказались о полном запрете Telegram в России

По словам депутата Антона Горелкина, в обществе распространились слухи об ограничении работы мессенджера, после чего авторы Telegram-каналов стали связываться с политиками с просьбами опровергнуть информацию."Лично я в этом не вижу целесообразности. В отличие от других иностранных медиаплощадок, Telegram стремится соблюдать нейтралитет", — сказал парламентарий.

В Госдуме высказались о полном запрете Telegram в России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Антона Горелкина.

По его словам, в обществе распространились слухи об ограничении работы мессенджера, после чего авторы Telegram-каналов стали связываться с политиками с просьбами опровергнуть информацию.

«Лично я в этом не вижу целесообразности. В отличие от других иностранных медиаплощадок, Telegram стремится соблюдать нейтралитет», — сказал парламентарий.