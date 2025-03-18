Стендап-комика Артемия Останина задержали за оскорбление участника СВО

Юмориста остановили при попытке покинуть страну. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, 15 марта 2025 года подозреваемый во время своего концерта в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается.

Стендап-комика Артемия Останина задержали за оскорбление участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Юмориста остановили при попытке покинуть страну.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, 15 марта 2025 года подозреваемый во время своего концерта в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.

В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается.

Фото: кадр выступления, опубликованного в Telegram-канале «RT».