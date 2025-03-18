Рязанцы запечатлели пролет МКС в вечернем небе
Фото сделано в небе над Рязанью во вторник, 18 марта, в 20:46."По мере вхождения в тень Земли, станция постепенно теряла яркость, примерно после пролета над Орионом", — говорится в сообщении.
Рязанцы запечатлели пролет МКС в вечернем небе. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».
Фото сделано в небе над Рязанью во вторник, 18 марта, в 20:46.
«По мере вхождения в тень Земли, станция постепенно теряла яркость, примерно после пролета над Орионом», — говорится в сообщении.
Фото: Женя Тейлор