Рязанцы запечатлели пролет МКС в вечернем небе

Фото сделано в небе над Рязанью во вторник, 18 марта, в 20:46."По мере вхождения в тень Земли, станция постепенно теряла яркость, примерно после пролета над Орионом", — говорится в сообщении.