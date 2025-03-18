Президент поручил кабмину разработать процедуру возвращения западных компаний

Механизм, по словам российского лидера, должен включать гарантии добросовестного ведения дел. Президент добавил, что часть западного бизнеса намеревается возвращаться. В то же время должны быть учтены интересы российских предпринимателей.

Президент поручил кабмину разработать процедуру возвращения западных компаний в РФ. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на съезде РСПП.

Механизм, по словам российского лидера, должен включать гарантии добросовестного ведения дел.

Президент добавил, что часть западного бизнеса намеревается возвращаться. В то же время должны быть учтены интересы российских предпринимателей.