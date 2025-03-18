Президент поручил кабмину разработать процедуру возвращения западных компаний
Механизм, по словам российского лидера, должен включать гарантии добросовестного ведения дел. Президент добавил, что часть западного бизнеса намеревается возвращаться. В то же время должны быть учтены интересы российских предпринимателей.
Президент поручил кабмину разработать процедуру возвращения западных компаний в РФ. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на съезде РСПП.
Механизм, по словам российского лидера, должен включать гарантии добросовестного ведения дел.
Президент добавил, что часть западного бизнеса намеревается возвращаться. В то же время должны быть учтены интересы российских предпринимателей.