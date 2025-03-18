Двое бывших работников украли оборудование с фермы в Ряжском районе

В полицию обратился руководитель сельхозпредприятия и сообщил о пропаже в селе Ратманово водонагревательного котла. Следы привели правоохранителей к дому 36-летнего местного жителя. Во дворе его соседа стоял автомобиль, который использовался для похищения. Злоумышленников задержали. По предварительной информации, приятели ранее работали на этой животноводческой ферме. В последнее время она не функционировала, помещения законсервировали. Сельчане решили похитить оборудование, демонтировали котел, привязали к машине и увезли его. После чего похищенное распилили и сдали на металлолом. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.