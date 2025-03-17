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В Рязани выставили на продажу дом с видом на Кремль за 125,5 миллионов рублей
Недвижимость расположена на улице Кремлевский Вал, дом № 7.

В Рязани выставили на продажу дом с видом на Кремль за 125,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.

Недвижимость расположена на улице Кремлевский Вал, дом № 7. Жилплощадь — 900 квадратных метров, участок — восемь соток.

Отмечается, что дом построен из красного кирпича в 2005 году. Дом поделен на две части, в каждой по четыре спальни, кухни-гостинной с камином, мансарде. Есть гараж на два автомобиля. Покупка возможна целиком или по отдельности.