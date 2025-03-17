В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 марта

Украинская армия потеряла за сутки более 280 боевиков.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Украинская армия потеряла за сутки более 280 боевиков.

ВС России нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов Суджанского района Курской области.

Российские военные уничтожили военнослужащих и технику украинских войск в районах шести населенных пунктов Курской области, а также 13 населенных пунктов Сумской области Украины.