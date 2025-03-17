В ДТП в Рязани пострадали трое подростков

Отмечается, что авария случилась на улице Коняева.

В ДТП в Рязани пострадали трое подростков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в субботу, 15 марта, на улице Коняева.

По предварительной информации, 22-летний местный житель на «Ладе Гранта» столкнулся с «Ладой Калина».

В результате происшествия водитель второго отечественного автомобиля с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Пассажиры «Лады Гранта» — два 17-летних и 15-летний подростки обращались за медпомощью.

По факту ДТП проводится проверка.