В Башкортостане ветерана СВО жестоко избили за заявление в полицию на мигранта

Ветерана СВО жестоко избили в городе Кумертау Башкортостана за то, что он заявил в полицию на мигранта. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщил Telegram-канал «Mash Batash».

Отмечается, что после возвращения с зоны СВО мужчина купил машину. Тогда же познакомился с иностранным специалистом, который, угрожая пистолетом, заставил военного за невысокую цену продать ему автомобиль.

Против мигранта, по данным канала, возбудили несколько дел за вымогательство. За пару дней до допроса домой к ветерану СВО пришли двое мужчин. Отмечается, что они выбили мужчине зубные протезы, порвали губу.

Как рассказал каналу потерпевший, неизвестные требовали поменять показания и заявить, что иностранец оружием не угрожал. Отмечается, что военный с серьезными травмами пришел в отдел и не отказался от своих слов.

Следком возбудил уголовное дело, заключили в публикации.