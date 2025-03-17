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Россиянам напомнили о штрафах до 300 тысяч за мытье машины в неположенном месте
В России запретили мыть автомобили в определенных зонах из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова.

Россиянам напомнили о штрафах до 300 тысяч за мытье машины в неположенном месте. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, в России запретили мыть автомобили в определенных зонах из-за загрязнения дорог и почвы, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова.

Эксперт перечислил список запрещенных мест, в него вошли:

  • водоохранные зоны водоемов;
  • лесные массивы;
  • дворовые и прилегающие к ним территории;
  • детские и спортивные площадки;
  • парки и скверы;
  • земли сельскохозяйственного назначения;
  • места, где это может создать нарушение норм благоустройства.

Эксперт напомнил, что штраф за мытье автомобиля у водоема для граждан составляет 1 тыс. руб., для должностных лиц — 30 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб. Если нарушение произошло в лесу, то санкции будут значительнее: от 4,5 тыс. до 300 тыс. руб. Если речь идет об организации, то ее деятельность за нарушения могут ограничить на период до трех месяцев.