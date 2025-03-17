Россиян предупредили о мощной магнитной буре 18 марта

Возможны головные боли, колебания артериального давления и общее недомогание.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 18 марта. Об этом сообщает портал «Прогород».

Отмечается, что вечером 17 марта начнется колебание геополя, а 18 марта буря достигнет пика.

Магнитные бури продолжатся до 20 марта и могут оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей.

Возможны головные боли, колебания артериального давления и общее недомогание.