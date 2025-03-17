Актер Михаил Ефремов пообещал выйти из тюрьмы и устроить «чудовищную движуху»

Опубликована запись разговора артиста с другом по телефону.

Актер Михаил Ефремов пообещал выйти из тюрьмы и устроить «чудовищную движуху». Telegram-канал SHOT опубликовал запись разговора артиста со своим другом.

В разговоре Ефремов поздравил мужчину с днем рождения, пожелал здоровья и «денег немерено». Также он ответил про приближающееся заседание по УДО — скоро «просто суд и ничего еще непонятно».

Напомним, ходатайство актера об УДО рассмотрят 24 марта.