Ночью ВСУ пытались атаковать БПЛА четыре российских региона
16 дронов перехватили над Воронежской областью, девять над Белгородской областью, пять над Ростовской областью, один над Курской областью.
Ночью 16 марта ВСУ пытались атаковать БПЛА четыре российских региона. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.
Дежурные средства ПВО всего за ночь уничтожили 31 беспилотник. 16 дронов перехватили над Воронежской областью, девять — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью, один — над Курской областью.